Об активах иностранных банков в России

Одним из важных объектов санкционной войны Запада против России стали банки. Особо жёстким санкциям подверглись те российские банки, которые занесены Вашингтоном в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals – «специально назначенные лица»).
Одним из важных объектов санкционной войны Запада против России стали банки. Особо жёстким санкциям подверглись те российские банки, которые занесены Вашингтоном в SDN-лист (SDN, Specially Designated Nationals – «специально назначенные лица»).
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