«ОК»: В Новый год россияне чаще всего посещали Москву

Москва, Сочи и города Золотого кольца России (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир) оказались самыми популярными для отдыха в Новый год направлениями для россиян.
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