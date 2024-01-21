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«ОК»: В Новый год россияне чаще всего посещали Москву

«ОК»: В Новый год россияне чаще всего посещали Москву

Москва, Сочи и города Золотого кольца России (Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир) оказались самыми популярными для отдыха в Новый год направлениями для россиян.

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