Слуцкий заявил, что Зеленский вновь пытается сорвать переговоры по Украине

Дмитрий Фактурович

Пиндосам самим было выгодно создавать коалицию, во главе которой они, а вокруг сборище придурков, готовых бездумно выполнять все, что пиндосы скажут. Украинского имбецила они тоже выбрали по этому признаку. Нашли "амбициозного" дурачка, с полным отсутствием общечеловеческих принципов. Но как всегда бывает с пиндосами - их ставленник "теряет берега" и хочет "золотую рыбку у себя на посылках".