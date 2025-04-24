Политика как он...
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Политика как она есть

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Слуцкий заявил, что Зеленский вновь пытается сорвать переговоры по Украине

Слуцкий заявил, что Зеленский вновь пытается сорвать переговоры по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает попытки сорвать переговорный процесс и выдвигает «территориальные условия», имеющие мало общего с реальным положением дел на фронте.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Пиндосам самим было выгодно создавать коалицию, во главе которой они, а вокруг сборище придурков, готовых бездумно выполнять все, что пиндосы скажут. Украинского имбецила они тоже выбрали по этому признаку. Нашли &quot;амбициозного&quot; дурачка, с полным отсутствием общечеловеческих принципов. Но как всегда бывает с пиндосами - их ставленник &quot;теряет берега&quot; и хочет &quot;золотую рыбку у себя на посылках&quot;.
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