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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прогноз Чернявского на финал Евро-2024: «Настал день, когда это случится. Сборная Англии станет чемпионом Европы»

Глеб Чернявский сделал прогноз на финал Евро-2024 между Испанией и Англией. Автор Спортса поставил на сухую победу Англии с коэффициентом 4.

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