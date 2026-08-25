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SpaceXAI Илона Маска улучшит Grok с помощью платформы Nvidia Vera Rubin

SpaceXAI Илона Маска улучшит Grok с помощью платформы Nvidia Vera Rubin

Вывод Vera Rubin NVL72 в космос планируется с помощью спутника Starmind Компания Nvidia сегодня объявила, что SpaceXAI будет использовать процессоры Nvidia Vera для ускорения работы приложений искусственного интеллекта следующего поколения.

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