SpaceXAI Илона Маска улучшит Grok с помощью платформы Nvidia Vera Rubin

Вывод Vera Rubin NVL72 в космос планируется с помощью спутника Starmind Компания Nvidia сегодня объявила, что SpaceXAI будет использовать процессоры Nvidia Vera для ускорения работы приложений искусственного интеллекта следующего поколения.
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