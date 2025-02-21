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Царьград

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Так был ли прорыв? Что изменилось за ночь в Курской области. Военкор Пегов дал честный ответ

Так был ли прорыв? Что изменилось за ночь в Курской области. Военкор Пегов дал честный ответ

Обстановка в Курской области остаётся без существенных изменений. Такими данными поделился военкор Пегов20 февраля в Сети появились тревожные сообщения.

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