Газета Труд

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СМИ: Индия может присоединиться к потолку цен на российскую нефть

СМИ: Индия может присоединиться к потолку цен на российскую нефть

Индия может присоединиться к потолку цен на поставки нефти из России, если российский сорт Urals будет стоить 60 долларов за баррель и выше, то есть достигнет того уровня ограничений, который обозначили G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария.

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