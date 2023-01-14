СМИ: Индия может присоединиться к потолку цен на российскую нефть

Индия может присоединиться к потолку цен на поставки нефти из России, если российский сорт Urals будет стоить 60 долларов за баррель и выше, то есть достигнет того уровня ограничений, который обозначили G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария.