Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили немецкую САУ PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
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