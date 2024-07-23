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Расчет самоходки «Малка» уничтожил САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении

Расчет самоходки «Малка» уничтожил САУ PzH 2000 ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета самоходной пушки большой мощности 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили немецкую САУ PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

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