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Новости Тамбова

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Шесть районных больниц Тамбовской области должны отремонтировать до конца года

Шесть районных больниц Тамбовской области должны отремонтировать до конца года

Общество, сегодня, 15:20 Фото: Департамент информационной политики Правительства Тамбовской области Читайте также: От ранней диагностики рака до помощи новорождённым: Кирсановская ЦРБ получила пять новых аппаратов В Тамбовской области почти все частные клиники отказались от абортов На цифровизацию медицины в Тамбовской области направят более 100 млн рублей В Жердевской ЦРБ работы идут сразу на двух объектах.

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