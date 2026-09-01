Шесть районных больниц Тамбовской области должны отремонтировать до конца года

Общество, сегодня, 15:20 Фото: Департамент информационной политики Правительства Тамбовской области Читайте также: От ранней диагностики рака до помощи новорождённым: Кирсановская ЦРБ получила пять новых аппаратов В Тамбовской области почти все частные клиники отказались от абортов На цифровизацию медицины в Тамбовской области направят более 100 млн рублей В Жердевской ЦРБ работы идут сразу на двух объектах.