Шесть районных больниц Тамбовской области должны отремонтировать до конца года

Общество, сегодня, 15:20 Фото: Департамент информационной политики Правительства Тамбовской области Читайте также: От ранней диагностики рака до помощи новорождённым: Кирсановская ЦРБ получила пять новых аппаратов В Тамбовской области почти все частные клиники отказались от абортов На цифровизацию медицины в Тамбовской области направят более 100 млн рублей В Жердевской ЦРБ работы идут сразу на двух объектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
- На полях Тамбовск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым