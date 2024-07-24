МИД КНР: Украина заявила о готовности вести переговоры с российской стороной

Гуанчжоу, Китай, 24 июля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Китае обсудил с коллегой Ван И возможность мирного урегулирования украинского конфликта и заявил о готовности страны вести переговоры с представителями России.