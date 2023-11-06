Рынок РФ начал торги с осторожных покупок

Российский рынок открыл торги в понедельник, 6 ноября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавил 0,06% до 3210,6 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,02% до 1093,93 пункта.
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