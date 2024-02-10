Популярный минивэн стал еще роскошнее и быстрее

сохранил научно-фантастический дизайн текущей модели, получив темную переднюю панель. Вертикальные декоративные полосы центральной решетки также сделали полностью черными, а в нижней передней части и по бокам кузова добавлены хромированные планки.
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