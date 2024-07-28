ВСУ готовятся уйти из ДНР, но придется бежать

Константин Ольшанский 27 июля 2024 г., 20:44 Бандеровскую группировку в ближайшее время отрежут от снабжения, а людские резервы Сырский похоронил в братской могиле на Запорожье Минобороны России сообщает об уничтожении большого количества натовской бронетехники и полевой артиллерии.