МО: расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес огневое поражение по пункту дислокации ВСУ

Корректировка стрельбы осуществлялась в режиме реального времени Расчет РСЗО БМ-21 «Град» отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, а также нанес огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны России.