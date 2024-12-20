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День Чекиста

День Чекиста

День чекиста.20 декабря 1917 года указом Совета Народных Комиссаров под председательством Владимира Ленина на основании доклада Феликса Дзержинского была создана ВЧК.

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