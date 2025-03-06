Штрафы до 50 тыс. рублей за нарушения на дачных участках с 2025 года

С 2025 года русские дачники столкнутся с новыми штрафами за нарушения на земельных участках. Оксана Васильева, юрист и доцент Финансового университета при правительстве России, разъясняет правила безопасности и санитарии, которые должны соблюдаться.
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