Царьград

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Убийцы в трамваях: Осуждённые по тяжким статьям исправляются, работая кондукторами

Убийцы в трамваях: Осуждённые по тяжким статьям исправляются, работая кондукторами

Широко известно, что пенитенциарные системы многих стран мира используют труд заключённых. В Уголовном кодексе России есть статьи о принудительных работах, которые избираются решением суда в качестве меры пресечения по ряду нетяжких преступлений.

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