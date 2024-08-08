В Китае заявили о невозможности решить ураинский кризис в одночасье

Кризис на Украине нельзя решить в одночасье, но и провоцирование блокового противостояния не поможет найти решение, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
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