В Иркутской области улучшат связь на туристических маршрутах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» компании Т2 Вячеслав Стоянов обсудили вопросы улучшения связи на туристических территориях Приангарья, что является важным аспектом безопасности и привлечения туристов, сообщили в областном правительстве.