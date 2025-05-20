В Иркутской области улучшат связь на туристических маршрутах

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» компании Т2 Вячеслав Стоянов обсудили вопросы улучшения связи на туристических территориях Приангарья, что является важным аспектом безопасности и привлечения туристов, сообщили в областном правительстве.
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