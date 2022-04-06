Фрэнк Вогель: «Не выигрывали с Уэстбруком на площадке, мотивация сработала»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель подвел итоги нынешнего сезона после того, как команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.

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