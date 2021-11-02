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Курсанты Серпуховского филиала Военной академии РВСН выполнили поиск и нейтрализацию ДРГ на маршрутах боевого патрулирования с помощью тренажера БПДМ «Тайфун-М»

Курсанты Серпуховского филиала Военной академии РВСН выполнили поиск и нейтрализацию ДРГ на маршрутах боевого патрулирования с помощью тренажера БПДМ «Тайфун-М»

Не выходя из корпуса, с помощью современной аппаратуры будущие офицеры отрабатывают поиск и нейтрализацию ДРФ, а также действия всего экипажа тренажёра боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

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