Курсанты Серпуховского филиала Военной академии РВСН выполнили поиск и нейтрализацию ДРГ на маршрутах боевого патрулирования с помощью тренажера БПДМ «Тайфун-М»

Не выходя из корпуса, с помощью современной аппаратуры будущие офицеры отрабатывают поиск и нейтрализацию ДРФ, а также действия всего экипажа тренажёра боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».
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