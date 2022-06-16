Вода. Безопасность

Мужики, родители! На этой недели недалеко от нас утонули мальчик 6 лет с отцом 35 лет. Были они на резиновой лодке! Ширина реки всего 10-15 метров! Вот как? Это не моторка на которой можно было об карягу перевернуться! Скорее всего, когда рыбачили мальчик выпал с лодки, отец хотел спасти но был в рыбацком комбинезоны , соответственно кинулся спасать, набрал полный его воды, и выплыть не смог!Катаетесь на лодке? Купите ребёнку блин спас жилет, если он не умеет плавать! Ну и первое что делаешь когда нужно спасать, скидываешь обувь и одежду которая может тянуть на дно.