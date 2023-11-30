Министр Любимова: востребованный нацпроект «Культура» продлят до 2030 года

Национальный проект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. Благодаря ему отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств, заявила на правительственном часе в Госдуме министр культуры Ольга Любимова.
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