Министр Любимова: востребованный нацпроект «Культура» продлят до 2030 года

Национальный проект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. Благодаря ему отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств, заявила на правительственном часе в Госдуме министр культуры Ольга Любимова.