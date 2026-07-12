Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин заявил, что в России могут запустить маркировку частных клиник и магазинов.
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