Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман в интервью изданию Business Insider заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, а позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной.