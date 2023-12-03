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Карпин о матче с ЦСКА: «Игра была равна, играли два… У кого что получилось»

Карпин о матче с ЦСКА: «Игра была равна, играли два… У кого что получилось»

– Погода помогла выравнять шансы? – Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… У кого что получилось, – сказал Карпин.

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