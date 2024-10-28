Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Арестован бывший начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ. Точнее — снова арестован

Арестован бывший начальник 1-го управления Главного управления связи ВС РФ. Точнее — снова арестован

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооружённых Сил РФ Александра Оглоблина.

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