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«Нищие кончились»: на Украине мобилизуют всех, кого смогли поймать , и даже с "бронью"

«Нищие кончились»: на Украине мобилизуют всех, кого смогли поймать , и даже с "бронью"

  Киевский режим фактически объявил конец "эпохи кастовой мобилизации", поскольку Запад загнал власти в угол - нет солдат на фронте, не будет и денег.

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