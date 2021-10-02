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Что ж так дорого, сынок? Мне надоело быть бедным, бабуля!

Что ж так дорого, сынок? Мне надоело быть бедным, бабуля!

Нет нужды описывать, что творилось летом с ценами на морковь, свеклу, картошку и другие экзотические для России овощи.

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Михаил Сартин
Единая Россия рулит. Европа стонет от наших цен на нефть и газ. Где деньги, господа? Воруют,однако.
Альбина Колесникова
Вот именно где деньги господа миллионеры ?поделитесь с трудягами и не рвите с них дайте людям работать.
Вадим Белов
"Сытый голодного не разумеет". "Богатый творит как хочет, а убогий — как может".
Ирина Байкова
Толи ещё будет. Едро рулит.

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