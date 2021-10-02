Что ж так дорого, сынок? Мне надоело быть бедным, бабуля!

ЮлияЧто ж так дорого, сынок? Мне надоело быть бедным, бабуля! Нет нужды описывать, что творилось летом с ценами на морковь, свеклу, картошку и другие экзотические для России овощи.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СартинЕдиная Россия рулит. Европа стонет от наших цен на нефть и газ. Где деньги, господа? Воруют,однако.Альбина КолесниковаВот именно где деньги господа миллионеры ?поделитесь с трудягами и не рвите с них дайте людям работать.ВБВадим Белов"Сытый голодного не разумеет". "Богатый творит как хочет, а убогий — как может".ИБИрина БайковаТоли ещё будет. Едро рулит.Комментировать
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