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test mazurok

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🚜 В Крыму за ночь обработали реагентами почти 4 тысячи километров дорог

🚜 В Крыму за ночь обработали реагентами почти 4 тысячи километров дорог Как сообщили в «Крымавтодоре», в регионе на ночное дежурство выходили 72 единицы техники.

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