Что не так с Путиным: Запад упустил шанс увидеть в президенте России союзника Юлия СоколоваКогда Владимир Путин сменил на посту Ельцина, коллективный Запад вздохнул облегченно, казалось, что в России президент, которым легко управлять.
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