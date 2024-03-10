Масалитин оценил шансы ЦСКА на попадание в тройку финалистов в РПЛ

Бывший советский и российский нападающий Валерий Масалитин поделился мнением о перспективах армейцев в текущем сезоне РПЛ, отметив, что ЦСКА не смогут побороться за место в тройке по итогам чемпионата, если «Краснодар» продолжит терять очки.
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