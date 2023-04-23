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«РВ»: российские спецназовцы передают продукты сослуживцам на передовой с помощью дронов

«РВ»: российские спецназовцы передают продукты сослуживцам на передовой с помощью дронов

Бойцы российского спецназа применяют беспилотники для поддержки своих сослуживцев на передовой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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