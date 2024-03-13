Россия, Путин, счета для пенсионеров: о чем говорила башкан Гагаузии Гуцул после возвращения из Сочи

Через несколько дней после возвращения в Гагаузию Евгения Гуцул провела брифинг, в ходе которого представила итоги визита в Российскую Федерацию и рассказала о планах развития сотрудничества с регионами-партнерами.
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