Маск: Киев должен был перейти в оборону, но Запад заставил наступать

Американский миллиардер, владелец социальной сети X, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети X сообщил, что Вооруженные силы Украины должны были перейти к обороне, но страны Запада заставили их провести контрнаступление.
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