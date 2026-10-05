Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Смертная казнь не сработала: США преподали урок России

Смертная казнь не сработала: США преподали урок России

  У России есть положительное свойство, о котором редко говорят. А если говорят, то не все понимают, что им стоило бы гордиться.

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