Смертная казнь не сработала: США преподали урок России

У России есть положительное свойство, о котором редко говорят. А если говорят, то не все понимают, что им стоило бы гордиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Немецкий рейдер под американским флагом вежливо попросил советский ледокол подойти ближе. Капитана «Сибирякова» насторожило одно слово.
- Вот и привет от Меркель. Трамп сорвал маски: зловещий сигнал из Пентагона — Прибалтику «подарили» России.
- Вот и закончилась долгая история партии Су-35СЭ, произведенных для Египта.
Свежие комментарии
- Была Императрицей...
- Выходные выдались...
- Была Императрицей...
Не нафиг за коррупцию надо вернуть смертную казнь и хрен с ним если первый раз не получится