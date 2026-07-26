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Не только о футболе

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Главными спортивными событиями 21 июля 2026 года стали:

    Журналист Эрнан Кастильо сообщил о завершении карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины, «Зенит» продолжает попытки купить полузащитника сборной Бразилии и «Ботафого» Данило, ФИФА обрезала президента США Дональда Трампа с командного фото сборной Испании.

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