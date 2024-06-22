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Мы соседи по планете

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Рассекреченные фотографии Великой Отечественной войны

Рассекреченные фотографии Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года, в воскресенье, фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз: 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысяч самолетов, до 200 кораблей — всего пять миллионов человек.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
и что же тут секретного нквд-шники нашли?? ..ну тупые!!!
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17 час.

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