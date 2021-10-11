Только наш человек, рассматривая красивую картину, может материться от восхищения

Едет, значит один мой приятель со своей подругой в такси по Женеве, ну и болтает с ней по-русски.Выходит из такси, расплачивается и тут таксист его спрашивает: "Простите, Вы сейчас с дамой на иврите говорили?" Надо сказать, что приятель этот несколько антисемит, и посему тут же вскипает и помимо всего остального спрашивает таксиста, почему собственно он так решил?Таксист извиняется и отвечает: "Я тут только что ездил в Израиль, так там все так говорят…" Футбол на Руси изобрели в 13 веке.