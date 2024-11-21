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ФНС зачтет налоги инвесторам по дивидендам США и ЕС

ФНС зачтет налоги инвесторам по дивидендам США и ЕС

Кроме того, в 2023 году ФНС начислила 114 млрд рублей налогов на доходы физлиц по вкладам. Речь идет о НДФЛ, под который подпадают доходы граждан по имеющимся банковским счетам и депозитам сверх необлагаемой суммы в 150 тысяч рублей Двойное налогообложение инвесторам не грозит, несмотря на приостановку соглашений с США и европейскими странами, сообщил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.

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