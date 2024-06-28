Мантуров и Евкуров осмотрели новейшие российские разработки РЭБ, БПЛА и боевой экипировки

АНАПА, 28 июня, ФедералПресс. В военном инновационном технополисе (ВИТ) «ЭРА» прошла стратегическая сессия под руководством зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова, где обсудили инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам с учетом боевого опыта СВО.