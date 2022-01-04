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ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии на выезде из Петрозаводска

ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии на выезде из Петрозаводска

Жесткая авария произошла 3 января в половину шестого вечера на Вознесенском шоссе. Предварительно установлено, что водитель 43 лет, управляя авто «Киа Прайд», «допустил занос» машины и столкнулся с «Митсубиси Паджеро», которое двигалось навстречу.

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