ГИБДД сообщила подробности смертельной аварии на выезде из Петрозаводска

Жесткая авария произошла 3 января в половину шестого вечера на Вознесенском шоссе. Предварительно установлено, что водитель 43 лет, управляя авто «Киа Прайд», «допустил занос» машины и столкнулся с «Митсубиси Паджеро», которое двигалось навстречу.