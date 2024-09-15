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Россиян предостерегли от кормления животных на улице из-за угрозы бешенства

Россиян предостерегли от кормления животных на улице из-за угрозы бешенства

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва заявила в беседе с RT, что большинство людей не задумываются о том, что при кормлении бездомных собак, кошек, белок в парках и других животных они рискуют заразиться опасным инфекционным заболеванием, вызванным вирусом бешенства.

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