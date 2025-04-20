В Верхнетоемском округе продолжается ремонт участка трассы М-8

Работы идут на участке трассы М-8 «Холмогоры» — Котлас — с 131-го по 152-й километрОбновление дороги проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлены на приведение опорной дорожной сети в нормативное состояние.
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