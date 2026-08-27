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«В компетенции разведслужб»: Нарышкин рассказал о встрече с главой ЦРУ в Москве

«В компетенции разведслужб»: Нарышкин рассказал о встрече с главой ЦРУ в Москве

Директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что провёл в Москве встречу с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По его словам, в таких контактах руководителей разведслужб «нет ничего необычного», а сама встреча прошла в обычном рабочем формате.

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