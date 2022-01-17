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Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесен на 19 января

Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесен на 19 января

Депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Печерский районный суд отложил до 19 января заседание по избранию меры пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко, обвиняемого в госизмене, передает РИА Новости.

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