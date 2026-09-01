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Бизнес журнал. Урал

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В Челябинской области паводковая вода затопила съезд с федеральной трассы

В Челябинской области паводковая вода затопила съезд с федеральной трассы

Затоплен съезд №1 развязки на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, проезд временно ограничен. Водителей просят объезжать участок через другие развязки.

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