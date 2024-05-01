Как правильно поступить с прошлогодними яйцом и куличом Анна ФедороваСогласно традициям православного христианства, яйца, окрашенные и освященные на Пасху, принято хранить в течение года до следующего праздника.
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