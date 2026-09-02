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В октябре SpaceX и Helogen отправят на орбиту фабрику биоматериалов для медицинских имплантов

В октябре SpaceX и Helogen отправят на орбиту фабрику биоматериалов для медицинских имплантов

HEL-IOS впервые полетит целиком и проведёт 2 эксперимента: создаст ортопедические полимеры и проверит производство белков для искусственной сетчатки Компания Helogen в октябре проведёт сразу 2 миссии с платформой HEL-IOS для производства биоматериалов на орбите.

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