Зачем коммунисты хотят снизить муниципальный фильтр перед выборами губернатора По действующему сейчас правилу кандидату необходимо собрать свыше 500 подписей местных депутатов В сентябре 2023 года в Алтайском крае состоятся выборы губернатора.