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Зачем коммунисты хотят снизить муниципальный фильтр перед выборами губернатора

Зачем коммунисты хотят снизить муниципальный фильтр перед выборами губернатора

Зачем коммунисты хотят снизить муниципальный фильтр перед выборами губернатора По действующему сейчас правилу кандидату необходимо собрать свыше 500 подписей местных депутатов В сентябре 2023 года в Алтайском крае состоятся выборы губернатора.

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